В первый день туристы прошли 18км.Во второй день они прошли 2/3 пути,пройдённого в первый день,что составило3/5 пути,пройдённого ими в третий день.Какуб часть всего пути туристы прошли в третий день?

Математика

В первый день туристы прошли 18км.Во второй день они прошли 2/3 пути,пройдённого в первый день,что составило3/5 пути,пройдённого ими в третий день.Какуб часть всего пути туристы прошли в третий день?

Автор: Гость