В первый день туристы прошли 18км.Во второй день они прошли 2/3 пути,пройдённого в первый день,что составило3/5 пути,пройдённого ими в третий день.Какуб часть всего пути туристы прошли в третий день?
Математика
В первый день туристы прошли 18км.Во второй день они прошли 2/3 пути,пройдённого в первый день,что составило3/5 пути,пройдённого ими в третий день.Какуб часть всего пути туристы прошли в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
1день-18км2день-18:3х2=12км12км-3/512х5:3=20км(В третий день прошли)18+12+20км=50км(Всего за три дня)Теперь 20км от 50км.20/50=2/5За третий день прошли 2/5 от всего пути.
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