Синтаксический разбор предложения Они живут в старенькой конюшне на другом конце деревни

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Они живут в старенькой конюшне на другом конце деревни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они - это подлежащее,подчёркиваем одной линией снизу,выражено местоимением, пишем сверху слова "м.". Живут - это сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста какие цифры надо на вверху подставить
Ответить
Английский язык
Put in the right order make sentence 1.black small box a Turkish old 2.man a fat friendly young 3.wooden darka table long 4.city Spanish be...
Ответить
Литература
Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу, чтобы вы на ней изобра??или?
Ответить
Русский язык
Лицо у местоимения мой
Ответить
Математика
Цена 1 килограмма конфет 560 тенге. Сколько тенге нужно заплатить за 3 килограмм 500 граммов конфет? Сколько нужно заплптить да а кг конфет?
Ответить