Синтаксический разбор предложения Они живут в старенькой конюшне на другом конце деревни

Гость: Гость:

Они - это подлежащее,подчёркиваем одной линией снизу,выражено местоимением, пишем сверху слова "м.". Живут - это сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл."