Синтаксический разбор предложения Они живут в старенькой конюшне на другом конце деревни
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Они живут в старенькой конюшне на другом конце деревни
Ответ(ы):
Гость:
Они - это подлежащее,подчёркиваем одной линией снизу,выражено местоимением, пишем сверху слова "м.". Живут - это сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл."
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