Помогите плз 483 быстро плз
Алгебра
Помогите плз 483 быстро плз
Ответ(ы):
Гость:
Нужно приравнять все данные в условиях задачи дроби к нулю.
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