Номерррррррррррррррррррр 16 17 18
Математика
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Ответ(ы):
Гость:
16 задача Алёша бежал со скоростью 75м в 15 сек
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