чем отличаются страны друг от друга?

География
чем отличаются страны друг от друга?
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Гость:
Отличий много: -климатические -географические - этнографические - политические - по уровню экономики - по развитию науки и техники - по военному потенциалу
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