Чем паразиты отличаются от симбионтов?

Гость: Гость:

Симбиоз-когда 2 существа живут помогая один другому. например: акула и прилипало. акула даёт пропитание прилипале а он в свою очередь чистит его шкуру. паразитизм-когда существо живёт засчёт хозяинаи и вредит ему. например: незнаю