Чем паразиты отличаются от симбионтов?
Биология
Чем паразиты отличаются от симбионтов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симбиоз-когда 2 существа живут помогая один другому. например: акула и прилипало. акула даёт пропитание прилипале а он в свою очередь чистит его шкуру. паразитизм-когда существо живёт засчёт хозяинаи и вредит ему. например: незнаю
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