Чем питаются хвостатые земноводные (тритоны, саламандры) ???
Биология
Чем питаются хвостатые земноводные (тритоны, саламандры) ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормится саламандра всякими, насекомыми, мокрицами, слизнями Тритоны хищники, питаются насекомыми и червями, мальками рыбок )) кормятся в воде, хотя на сушу тоже вылазить любят )
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