Чем питаются хвостатые земноводные (тритоны, саламандры) ???

Биология
Чем питаются хвостатые земноводные (тритоны, саламандры) ???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормится  саламандра всякими, насекомыми, мокрицами, слизнями Тритоны хищники, питаются насекомыми и червями, мальками рыбок )) кормятся в воде, хотя на сушу тоже вылазить любят )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
как будет 500000 на англиском
Ответить
Химия
При взаимодействии 0,65г. цинка с серной кислотой образовался водород. Определите его массу?
Ответить
Геометрия
большее основание трапеции 19 см,высота 7 см, проекции боковых сторон на основание 3 см и 5 см. Найдите площадь этой трапеции
Ответить
Литература
сказки Аксакова, кроме Аленького цветочка
Ответить
Русский язык
согласных буков в русском языке
Ответить