большее основание трапеции 19 см,высота 7 см, проекции боковых сторон на основание 3 см и 5 см. Найдите площадь этой трапеции

Геометрия

большее основание трапеции 19 см,высота 7 см, проекции боковых сторон на основание 3 см и 5 см. Найдите площадь этой трапеции

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