Чем похожи дросельмеер (крёстный) и щелкунчик .6 предложений .Срочно!!!!

Литература
Чем похожи дросельмеер (крёстный) и щелкунчик .6 предложений .Срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» , инок Чудова монастыря Григорий Отрепьев, «бедный черноризец» , «монашеской неволею скучая» , бежавший из Москвы «к украинцам в их буйные курени» , чтобы объявиться затем в Польше под именем спасенного царевича Димитрия и в этом облике заявить права на трон московский, избрав своей жертвой того, кто на нем сидит. Хотя трагедия Пушкина названа именем другого лица, Самозванец в полной мере является ее героем и в этом качестве сопоставим только с Борисом Годуновым.
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