Помогите пожалуйста написать сочинение про Илью Муромца!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение про Илью Муромца!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илья Муромец лежал на печи 33 года .Пришли странники и сказали : -Приподнимись Илюшенка и принеси воды приподнялся Илюшенька и сам своему счастью не верит. принес Илья воды.И странники сказали: -
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