Чем похожи выражения 45+32и245+432 в чём их различие Вычисли первую сумму сделав подробную запись Так же найди значение второй суммыбыстро пожалуйста
Математика
Чем похожи выражения 45+32и245+432 в чём их различие Вычисли первую сумму сделав подробную запись Так же найди значение второй суммыбыстро пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К ним добавили цифру 2 245+432=667
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