Чем похожи выражения 45+32и245+432 в чём их различие Вычисли первую сумму сделав подробную запись Так же найди значение второй суммыбыстро пожалуйста

Математика

Чем похожи выражения 45+32и245+432 в чём их различие Вычисли первую сумму сделав подробную запись Так же найди значение второй суммыбыстро пожалуйста

Автор: Гость