Деление с остатком и проверка 2938:68

Математика
Деление с остатком и проверка 2938:68
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2938:68 = 43.2058823529 43.2058823529 x 68 = 2938 2938 : 43.2058823529 =68
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