Помогите....Почему 156 делится на 12?

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Все числа делится на какое либо число. Вот в нашем примере число 156. Почему оно делится на 12? Потому что в конце числа 156 четная цифра 6, а у 12 тоже в конце числа четная цифра 2, поэтому оно делится на это число. А число 6 делится на 2 и будет равно 3. Остались цифры 150 и 10 делим. Получаем 10. А теперь все ответы складываем и получается 13. Если число без остатков значит оно делимое.