Помогите написать сказку "три медведя" в разговорном стиле.

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Скриншот только одного медведя с его именем подтверждает - младшего, которого МИШУТКОЙ звали, остальных пришлось искать в самой сказке, т.е. перечитывать-). Итак, отец семейства - самый главный и грозный медведь - это МИХАЙЛО ИВАНЫЧ (не путать с человеческим написанием Михаил Иванович-). Мама Мишутки - НАСТАСЬЯ ПЕТРОВНА (опять же не Анастасия, а такое сказочное сокращение имени). А вот когда девочка Машей стала - непонятно. Что-то у Льва Николаевича не нашла ее имени, девочка и девочка, без опознавательных имен, потому считаю имя МАША уже мультипликационной версией книжного оригинала-)Мне этот вопрос под другим ракурсом попался в одной игре, где надо было угадать как звали самого молодого медвежонка, чья ложка, кровать и стул подошли девочке. Ответом же, как понятно, стал МИШУТКА, с которого и вся эта моя ответная эпопея по героям сказки началась.