Сочинение рассуждение о полезном растении

Гость: Гость:

Наш мир – чрезвычайно сложный, многогранный. Он как изощренный часовой механизм, в котором все детальки и шестеренки расположены именно на своем месте и исполняют четко определенные функции. Наш мир – волшебно красивый, впечатляющий. Он как одетый на парад модник, который украсил себя пышными одеяниями, драгоценными сокровищами.Растения и деревья – это одежда мира зеленого оттенка, его покров, который дает жизнь нам, людям. Зеленый мир – основный регулятор содержания кислорода в атмосфере земли, который это содержание держит в стабильной величине почти двадцати одного процента в течении миллионов лет. Важность растений не ограничивается только этим,- они служат питанием, сырьем, лекарством, источником эстетической радости…Проще говоря, растения позволяют нам дышать. Впитывая углекислый газ, который мы выдыхаем, они выделяют кислород, компенсируя потребление этого ценнейшего для нас вещества. Растения дарят нам прохладу, успокоение. Прогулка в лесу, в парке, в саду – приводит мысли в порядок, снимает психологическое напряжение. Эфемерный, каменный мир урбанистических построек – это тюрьма, которую мы построили сами для себя.Я считаю, что человечество сегодняшнего дня лицемерно в своих нуждах. Мы восхваляем природу, пишем о ней стихи, рисуем ее на картинах, любим гулять в ее лесах, смотреть на деревья. Да что там говорить даже просто зеленый цвет уже приносит успокоение большинству людей. И вместе со всем этим, мы осознанно или неосознанно уничтожаем растения, деревья, природу в целом. Для меня самый страшный тип человека-вредителя – это тот, который осознает, что вредит, страдает от того, что вредит, но продолжает виновато понурив голову это делать.