Какой вес сможет поднять спортсмен на 1)Венере или 2)Луне если в земном условии чел??век может поднять примерно 100/кг
Физика
Какой вес сможет поднять спортсмен на 1)Венере или 2)Луне если в земном условии чел??век может поднять примерно 100/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Венере может поднять любой вес,так же и на Луне.Потому что в космосе нет гравитации
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