Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в а)еловых б)сосновых в) мелк??листенных лесах?
География
Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в а)еловых б)сосновых в) мелк??листенных лесах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ельник-кисличник - кислица, папоротники, майник, сныть 2. Ельник чернично-зеленомошный, черничный, зеленомошный (зеленые мхи, черника) 3. Ельник брусничный - брусника, толокнянка 4. Ельник долгомошный
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