Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в а)еловых б)сосновых в) мелк??листенных лесах?

География
Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в а)еловых б)сосновых в) мелк??листенных лесах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ельник-кисличник - кислица, папоротники, майник, сныть 2. Ельник чернично-зеленомошный, черничный, зеленомошный (зеленые мхи, черника) 3. Ельник брусничный - брусника, толокнянка 4. Ельник долгомошный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите....Почему 156 делится на 12?
Ответить
Технология
ПОДСКАЖИТЕ,КАКИЕ ФОТО ПРИКРЕПИТЬ НА ПРОКОВУЮ ДОСКУ?если не сложно,киньте ссылку откудо взяли
Ответить
Русский язык
Помогите написать сказку "три медведя" в разговорном стиле.
Ответить
Русский язык
Сочинение рассуждение о полезном растении
Ответить
Технология
Укажите овощи,у которых в пищу используются корнеплоды
Ответить