Мотоциклист ехал со средней скоростью 80 км в час За сколько часов Мотоциклист про??хал 240 километров

Математика

Мотоциклист ехал со средней скоростью 80 км в час За сколько часов Мотоциклист про??хал 240 километров

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