Мотоциклист ехал со средней скоростью 80 км в час За сколько часов Мотоциклист про??хал 240 километров
Математика
Мотоциклист ехал со средней скоростью 80 км в час За сколько часов Мотоциклист про??хал 240 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:80=3(ч.) Ответ: за 3 часа мотоциклист проехал 240 км.
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