Помогите решить пожалуйста Из данных чисел Выпишите числа делящиеся на 3: 123,325, 342, 404, 561, 672, 873, 731, 881, 948,1041,1112.
Математика
Помогите решить пожалуйста Из данных чисел Выпишите числа делящиеся на 3: 123,325, 342, 404, 561, 672, 873, 731, 881, 948,1041,1112.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По признаку делимости на 3, сумма цифр в числе должна делиться на 3: 123 342 561 873 948 1041
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