Чем представлена оптическая система глаза?каковы ее функции?
Биология
Чем представлена оптическая система глаза?каковы ее функции?
Ответ(ы):
Гость:
Хрусталик — "естественная линза" глаза. Он прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Располагается в капсуле, удерживается ресничным пояском. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.
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