Музыкальный-театральный жанр
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Музыкальный-театральный жанр
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Опера – вид музыкально-театрального искусства, основанного на синтезе слова, сценического действия и музыки. Родилась в Италии на рубеже XVI-XVII веков; в ходе эволюции были выработаны разнообразные оперные формы (ария, вокальные ансамбли, хоры, увертюра), а также жанры (серьезная опера, комическая, «опера спасения», лирическая опера и др.) Оперетта – один из видов музыкального театра, сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет, элементы эстрадного искусства. Основу драматургии оперетты обычно составляют куплетная песня и танец. Как самостоятельный жанр сложилась в 1850-е годы во Франции. Мюзикл — музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка и хореография, а сюжеты часто берутся из известных произведений мировой драматургии. Утвердился в 1920- годы в США. Мюзикл – жанр, как правило, сложный в постановочном отношении, со специальными световыми и зрелищными эффектами.
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