ГДЕ НАХОДИТСЯ ТУНДРА НА КАРТЕ, КАКАЯ ТАМ Неживая природа, ЖИВОТНЫЕ КАКИЕ,Растения__________________________________________________________ Особенности приспособления живых организмов к жизни в этой зоне: Животные:___________...

История

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТУНДРА НА КАРТЕ, КАКАЯ ТАМ Неживая природа, ЖИВОТНЫЕ КАКИЕ,Растения__________________________________________________________ Особенности приспособления живых организмов к жизни в этой зоне: Животные:________________________________________________________ Растения:__________________________________________________________ Использование этой зоны человеком__________________________________ Экологические проблемы:___________________________________________

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