В треугольнике ABC. AB=BC,угол B=80 градусов . Биссектрисы углов A и C пересекаются в точк?? M. Найдите угол AMC
Геометрия
В треугольнике ABC. AB=BC,угол B=80 градусов . Биссектрисы углов A и C пересекаются в точк?? M. Найдите угол AMC
Ответ(ы):
Гость:
1)т к аб=бс то треугольник равнобедреный и т к сумма углов треугольника = 180 градусов, а по условию задачи б=80 градусов то углы с=а . из этого следует что (180-80)÷2=50(углы а=с) 2)т к треугольник равнобедреный то бисиктрисы углов а и с будут равны (находим углы разделёные бисиктрисами 50÷2=25) 25 градусов 3) из свойства выше сказаного и из того что бисиктрисы будут равны 180-(25×2)=130(угол амс) если можешь поставь спс и 5 звёзд
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