Помогите пожалуйста подобрать прилагательное к слову кичка!

Русский язык
Помогите пожалуйста подобрать прилагательное к слову кичка!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красивая кичка,Кичка это женский головной убор
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