Помогите пожалуйста подобрать прилагательное к слову кичка!
Русский язык
Помогите пожалуйста подобрать прилагательное к слову кичка!
Ответ(ы):
Гость:
Красивая кичка,Кичка это женский головной убор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.В каком предложении содержится причастие,имеющее несовершенный вид? 1) В лесной чаще набрёл я на покосившуюся избушку 2)В надвигающихся сумер...
Математика
В двух мешках столько же картофеля сколько моркови в 5 мешках сколько килограммов картофеля в одном мешке если масса мешка моркови 20кг
География