Какие из имён существительных не склоняются? 1Радио 2автобус 3 шоссе 4 театр 5 кино

Русский язык
Какие из имён существительных не склоняются? 1Радио 2автобус 3 шоссе 4 театр 5 кино
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Радио 3) Шоссе 5) Кино
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