В каких русских народных сказках героям задают три невыполнимые задачи? кто им по??огает
Литература
В каких русских народных сказках героям задают три невыполнимые задачи? кто им по??огает
Ответ(ы):
Гость:
1)Сказка о царе Салтане 2)Конек горбунок 3)Царевна лягушка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC. AB=BC,угол B=80 градусов . Биссектрисы углов A и C пересекаются в точк?? M. Найдите угол AMC
Математика
На входе в здание установили турникет с табло. Каждый раз, когда я вхожу в здание, число на табло увеличивается на 2, а когда выхожу на 1. Сейчас н...
Русский язык
1.В каком предложении содержится причастие,имеющее несовершенный вид? 1) В лесной чаще набрёл я на покосившуюся избушку 2)В надвигающихся сумер...