Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть : 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. Решите пожалуйста , очень надо

Математика

Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть : 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. Решите пожалуйста , очень надо

Автор: Гость