Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть : 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. Решите пожалуйста , очень надо
Математика
Запиши в виде неправильной дроби и выдели из нее целую часть : 24:7, 97:10, 125:12, 274:15, 389:40. Решите пожалуйста , очень надо
Ответ(ы):
Гость:
24:7=3 3/7 97:10=97/10=9 7/10 125:12= 125/12 =10 5/12 274:15=274/15= 18 4/15 389:40=389/40=9 29/40
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