Чем прославилась ассирия и почему вошла в историю
История
Чем прославилась ассирия и почему вошла в историю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ассирия прославилась своими завоеваниями, с 900 по 612 гг. до н.э. Ассирия была самым могущественным гос.-вом в Передней Азии. Нововавилонское царство прославилось зиккуратами, Воротами Иштвар и висячими садами. Персидское царство сменило Ассирию и было крупнейшей страной с IV века до н.э.
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