Чем различаются улотрикс от спирогиры?
Биология
Чем различаются улотрикс от спирогиры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улотрикс-обитает улотрикс в быстротекущей воде,где образует изумрудно-зеленые дернинки. Спирогиры-представители этого рода обитают в канавах,прудах,по берегам озер,по болотам.
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