Чем творчество М.Ю.Лермантов может быть интересно современному читателю?(По одному или нескольким произведениям М.Ю.Лермантова)

Литература
Чем творчество М.Ю.Лермантов может быть интересно современному читателю?(По одному или нескольким произведениям М.Ю.Лермантова)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну например , мы недавно читали "Герой Нашего Времени" М.Ю.Лермонтова, произведение очень интересное .  Думаю , для нашего поколения будет интересно тем , что главный герой романа рассказывает о себе , о своих чувствах , о своей душе . Думаю, этим и цепляет этот чудесный роман. 
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