Чем творчество М.Ю.Лермантов может быть интересно современному читателю?(По одному или нескольким произведениям М.Ю.Лермантова)

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Ну например , мы недавно читали "Герой Нашего Времени" М.Ю.Лермонтова, произведение очень интересное . Думаю , для нашего поколения будет интересно тем , что главный герой романа рассказывает о себе , о своих чувствах , о своей душе . Думаю, этим и цепляет этот чудесный роман.