Чем вам понравилось стихотворение зимний вечер?
Литература
Чем вам понравилось стихотворение зимний вечер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При чтении возникает чувство радости, потому что поэт сумел передать красоту родной природы, свое желание не просто созерцать эту красоту, а в энергичном движении слиться с природой. Пушкин пишет о движении. Он словно призывает не только красавицу, но и самого читателя к действию: «пора», «проснись», «открой» глаза, «предадимся бегу», «навестим» поля, леса и берег. Поэт открывает нам, что простыми словами можно передать и радость, и красоту природы, и движение, и нежность, и восхищение одновременно
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