Гость: Гость:

Чем занимался ? - Ашик-Кериб был музыкантом, зарабатывал тем ,что играл на свадьбах,играл на саазе. Почему люди уважали его? - Люди уважали Ашик-Кериба за то что он был добрый, целеустремленный ,он шёл к своей цели ни смотря ни на что! Что ты думаешь о герое? Как к Нему относишься? - Ашик-Кериб был беден, но у него было доброе сердце и прекрасный голос. Вспомним эпизод, где главный герой, закрыв глаза, в одно мгновение перемещался из одного города в другой. Современникам, особенно находившимся там, все это было более, чем очевидно. Кроме событий, описанных в собственно самой сказке, в ней присутствовал и скрытый смысл.