Чем животный организм отличается от растительного

Гость: Гость:

1. По способу питания. Растения автотрофы - питаются неорганическими соединениями. Животные - гетеротрофы, питаются готовыми органическими веществами. 2. По способу передвижения. Растения ведут прикрепленный образ жизни и остаются на одном месте в течении своей жизни. Животные в свою очередь ведут активный образ жизни из одного места в другое передвигаются в поисках пищи. 3. Запасное питательное вещество у растений - крахмал, у животных - гликоген. 4. У растений имеются пластиды, у животных же их нет. 5. Животные наделены сложной нервной системой, у растений её же нет.