Чем животный организм отличается от растительного
Биология
Чем животный организм отличается от растительного
Ответ(ы):
Гость:
1. По способу питания. Растения автотрофы - питаются неорганическими соединениями. Животные - гетеротрофы, питаются готовыми органическими веществами. 2. По способу передвижения. Растения ведут прикрепленный образ жизни и остаются на одном месте в течении своей жизни. Животные в свою очередь ведут активный образ жизни из одного места в другое передвигаются в поисках пищи. 3. Запасное питательное вещество у растений - крахмал, у животных - гликоген. 4. У растений имеются пластиды, у животных же их нет. 5. Животные наделены сложной нервной системой, у растений её же нет.
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