Помогите пожалуйста, как будет правильно записать предложение Ольга Петровна (ра??сказать) ребятам сказку

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Помогите пожалуйста, как будет правильно записать предложение Ольга Петровна (ра??сказать) ребятам сказку

Автор: Гость