Помогите пожалуйста, как будет правильно записать предложение Ольга Петровна (ра??сказать) ребятам сказку

Русский язык
Помогите пожалуйста, как будет правильно записать предложение Ольга Петровна (ра??сказать) ребятам сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ольга Петровна рассказывала/рассказывает ребятам сказку
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