Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,раздели на слоги и поставь ударение в словах дача,зайчонок,печь

Русский язык
Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,раздели на слоги и поставь ударение в словах дача,зайчонок,печь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дача- 4 буквы, 4 звука ударение падает на букву 1 а зайчонок 8 букв, 9 звуков, ударение падает на 1 о печь - 4 буквы, 3 звука, ударение падает на е
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