ПОМОГИТЕ! проверочные слова к словам: поражать, нажать, погаснет. проверить надо б??зударную гласную в приставке.

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ПОМОГИТЕ! проверочные слова к словам: поражать, нажать, погаснет. проверить надо б??зударную гласную в приставке.

Автор: Гость