ПОМОГИТЕ! проверочные слова к словам: поражать, нажать, погаснет. проверить надо б??зударную гласную в приставке.
Русский язык
ПОМОГИТЕ! проверочные слова к словам: поражать, нажать, погаснет. проверить надо б??зударную гласную в приставке.
Ответ(ы):
Гость:
Проверять безударную гласную в приставке нельзя !!!
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