ПОМОГИТЕ ПЖЛ 30 БАЛЛОВ Зная,что 5 в седьмой степени = 78 125, найдите; 5 в пятой степени и 5 в восьмой степени .

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПЖЛ 30 БАЛЛОВ Зная,что 5 в седьмой степени = 78 125, найдите; 5 в пятой степени и 5 в восьмой степени .

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