ПОМОГИТЕ ПЖЛ 30 БАЛЛОВ Зная,что 5 в седьмой степени = 78 125, найдите; 5 в пятой степени и 5 в восьмой степени .
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЖЛ 30 БАЛЛОВ Зная,что 5 в седьмой степени = 78 125, найдите; 5 в пятой степени и 5 в восьмой степени .
Ответ(ы):
Гость:
5 в пятой степени=3125 5 в восьмой степени=390625
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