Ребят помогитее нужны формулы по физике за 7 класс)если что кидайте ссылку)сроочно

Физика
Ребят помогитее нужны формулы по физике за 7 класс)если что кидайте ссылку)сроочно
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Автор: Гость
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Гость:
Ааа какиеименно теье дндйындурлеодк
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