Длина отрезка АВ равна 30см.точка С делит отрезок АВ на отрезки АС и СВ, причем 25% дл??ны отрезка АС равно одной шестой длины отрезка СВ.найдите длину отрезка АС
Математика
Длина отрезка АВ равна 30см.точка С делит отрезок АВ на отрезки АС и СВ, причем 25% дл??ны отрезка АС равно одной шестой длины отрезка СВ.найдите длину отрезка АС
Ответ(ы):
Гость:
Ас равно будет 15) 30:2=15
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