Длина отрезка АВ равна 30см.точка С делит отрезок АВ на отрезки АС и СВ, причем 25% дл??ны отрезка АС равно одной шестой длины отрезка СВ.найдите длину отрезка АС

Математика
Длина отрезка АВ равна 30см.точка С делит отрезок АВ на отрезки АС и СВ, причем 25% дл??ны отрезка АС равно одной шестой длины отрезка СВ.найдите длину отрезка АС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ас равно будет 15) 30:2=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сочинение мой любимый герой на казахском языке 2 листа примерно на казахском язык?? вот даю любимого героя 'Алтын Сака' НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА УМОЛЯ...
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова квиддич
Ответить
Русский язык
Глаголы в неоприделёной форме какие из этих вырастить лакать ухаживать вытирать ??упать расчёсывать разговаривать увидешь понимать любить чувствовать
Ответить
Русский язык
Надо поставить правельеые буквы Поют солов и, игра на фортеп яно, эскадрил я приз??млилась, кинос ёмка в павильоне, стоять на п едестале, ад ютан...
Ответить
Математика
Запиши двухзначное число, при умножении единиц которого на 4 применяется равенство 6*4
Ответить