Какие покровы тела у беспозвоночных ?
Биология
Какие покровы тела у беспозвоночных ?
Ответ(ы):
Гость:
У беспозвоночных покровы тела не достигают значительного развития, будучи представленными эктодермой и ее производными. Эволюция покровов у них шла в направлении развития мерцательного эпителия в плоский эпителий, что отмечается у турбеллярий и других плоских червей, а также у круглых и кольчатых червей. Мерцательный эпителий служит примитивным органом движения, тогда как плоские этой способностью не обладают. поставь пж лучший ответ:)
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