В 1-м ящике 8кг яблок , что составляет 4/5 массы яблок ,находящихся во 2-м ящике.Скольк?? кг яблок в 2-х ящиках.Помогите пожалуйста
Математика
В 1-м ящике 8кг яблок , что составляет 4/5 массы яблок ,находящихся во 2-м ящике.Скольк?? кг яблок в 2-х ящиках.Помогите пожалуйста
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