В 1-м ящике 8кг яблок , что составляет 4/5 массы яблок ,находящихся во 2-м ящике.Скольк?? кг яблок в 2-х ящиках.Помогите пожалуйста

Математика

В 1-м ящике 8кг яблок , что составляет 4/5 массы яблок ,находящихся во 2-м ящике.Скольк?? кг яблок в 2-х ящиках.Помогите пожалуйста

Автор: Гость