Слова:Родина,родник,народ-однокоренные слова?Почему?
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Слова:Родина,родник,народ-однокоренные слова?Почему?
Ответ(ы):
Гость:
Корень род вот и поэтому эти слова называются однокоренными
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