Придумать загадку на любую тему

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Между. ног висит,качается , на "х" начинается. ( Хвост) То он горячий,то он холодный,то он весячий,то он стоячий, в середине буква "у"что это такое? (Душ)
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