Какой объем водорода и кислорода,измеренных при нормальных условиях,ннеобходимо для образования 7.2г воды

Химия

Какой объем водорода и кислорода,измеренных при нормальных условиях,ннеобходимо для образования 7.2г воды

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