Какой объем водорода и кислорода,измеренных при нормальных условиях,ннеобходимо для образования 7.2г воды
Химия
Какой объем водорода и кислорода,измеренных при нормальных условиях,ннеобходимо для образования 7.2г воды
Ответ(ы):
Гость:
2H2+O2=2H2O n(H2O)=m/Mr=7.2/18=0.4 моль n(H2O)=n(H2)=1/2n(O2) V(H2)=n*Vm=0.4*22.4=8.96 л V(O2)=n*Vm=0.2*22.4=4.48 л
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