Одного мужика спросили,сколько у него денег.Он ответил:Мой брат втрое богаче меня,отец втрое богаче брата,дед втрое богаче отца,а у всех нас ровно 1000р.сколько у меня денег???

Математика
Одного мужика спросили,сколько у него денег.Он ответил:Мой брат втрое богаче меня,отец втрое богаче брата,дед втрое богаче отца,а у всех нас ровно 1000р.сколько у меня денег???
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