Одного мужика спросили,сколько у него денег.Он ответил:Мой брат втрое богаче меня,отец втрое богаче брата,дед втрое богаче отца,а у всех нас ровно 1000р.сколько у меня денег???

Математика

Одного мужика спросили,сколько у него денег.Он ответил:Мой брат втрое богаче меня,отец втрое богаче брата,дед втрое богаче отца,а у всех нас ровно 1000р.сколько у меня денег???

Автор: Гость