Нужен стих на день Валентина на англиском языке!!!!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык
Нужен стих на день Валентина на англиском языке!!!!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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