Чему равен наименьшей делитель, если при делении получается остаток 4
Математика
Чему равен наименьшей делитель, если при делении получается остаток 4
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Гость:
10:6=1остаток четыре значит наименьший делитель равен 6
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