Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. П??тому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров В чем смысл этой цитаты? Какая проблема этой цитаты?

Гость: Гость:

Это не так. Считать, что верующие творят добро ради награды, что верующие все делают только ради рая и только этим руководствуютсяв корне неверно. В этой цитате утверждается, что все верующие лицемеры.... Тогда человек, которому принадлежит цитата - лгун.