Чему равен периметар и площадь прямоугольника со сторнами 7см. и 3см.
Математика
Чему равен периметар и площадь прямоугольника со сторнами 7см. и 3см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(7+3)*2=20 см S=7*3=21 квадратных см
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