У брата и сестры вместе было 46 марок.Брат отдал сестре 3 марки,и марок стало поровн??.Сколько марок было у каждого из них первоначально?

Математика

У брата и сестры вместе было 46 марок.Брат отдал сестре 3 марки,и марок стало поровн??.Сколько марок было у каждого из них первоначально?

Автор: Гость