У брата и сестры вместе было 46 марок.Брат отдал сестре 3 марки,и марок стало поровн??.Сколько марок было у каждого из них первоначально?
Математика
У брата и сестры вместе было 46 марок.Брат отдал сестре 3 марки,и марок стало поровн??.Сколько марок было у каждого из них первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 46:2=23 марки 2) 20 марок было у сестры,у брата было 26 марок
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